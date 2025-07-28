奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ新春イベントまとめ6選[2026年1月1日〜2日]
いよいよ2026年がスタート！今回は2026年1月1日(祝)〜2日(金)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ新春イベントをピックアップ！
【画像】奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ新春イベントをまとめて紹介
■獅子舞練り歩き・演舞 (イオンモール大和郡山 / 1月1日)
イオンモール大和郡山で開催される恒例の正月イベント。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごせると伝えられている。そんな獅子が、笛や鉦(かね)、太鼓などの囃子、先導役の口上に合わせて迫力のある舞を披露するほか、館内を練り歩く。獅子舞の練り歩きは1日に3回行われ、運がよければ頭をかんでもらえる。
【獅子舞練り歩き・演舞】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年1月1日(祝) / 練り歩き(1)11:00〜、(2)12:30〜、(3)13:30〜 演舞(1)14:30〜、(2)15:30〜、(3)16:30〜 / 入場無料
■新春！獅子舞演舞 (イオンモール和歌山 / 1月1日)
獅子舞がやってくる縁起のよい正月イベント。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごせると伝えられている。そんな獅子が、和歌山市にある地域団体・加太向丁青年団による迫力のある舞を披露し、1階センタールーフからヒルズコートまでを練り歩く。獅子舞の練り歩きは1日に3回行われ、運がよければ頭をかんでもらえる。
【新春！獅子舞演舞】イオンモール和歌山 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年1月1日(祝) / (1)13:00〜、(2)14:00〜、(3)15:00〜 / 入場無料
■よしもとお笑いライブ (イオンモール橿原 / 1月2日)
吉本興業所属の人気芸人が劇場を飛び出し、イオンモール橿原でお笑いライブを開催する。出演者はマテンロウとイチオクの2組。爆笑必至のネタ披露や楽しいトークなど盛りだくさんの内容で、観客席を笑いの渦に巻き込む特別なお笑いステージを届ける。
【よしもとお笑いライブ】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年1月2日(金) / (1)13:00、(2)15:00 優先観覧席には1人につき1枚整理券が必要。当日10:00より1階サンシャインコート南入口(19番)にてすべての回(各回50人)の整理券を配布 / 入場無料。未就学児が保護者の膝の上で観覧する場合は、入場の際にスタッフへの声がけが必要。立ち見スペースは観覧自由。
■新春じゃんぼあそびパーク (イオンモール大和郡山 / 1月2日)
新年の幕開けにふさわしい、福を呼び込む新春イベント。3メートル×4メートルの巨大な「ジャンボ福笑い」は、目隠しをした状態で行うため、みんなで声を掛け合いながら大いに盛り上がれる。完成後は記念撮影も可能。昔懐かしい遊び「だるま落とし」は巨大サイズで登場。高さの調節が可能で、最大5段まで積み重ねられる。さらに、「開運！おみくじ迷路」は出口にはそれぞれ「大吉」「中吉」「小吉」が割り振られており、1年の運試しに適している。
【新春じゃんぼあそびパーク】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年1月2日(金) / 10:00〜17:00 / 入場無料、イオンモールアプリクーポンの提示が必要
■ワンダーリンク (イオンモール橿原 / 開催中〜2026年2月15日)
イオンモール橿原で初めてオープンした屋外アイススケートリンク。特設リンクはウエストビレッジ バスロータリー横に設置されるので、ショッピングの前後や合間で気軽に利用することができる。シューズをはじめ、手袋や靴下、滑走補助具など必要な用具は現地で購入やレンタルができるため、手ぶらで気軽にアイススケートを楽しむことができる。
【ワンダーリンク】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年11月29日(土)〜2026年2月15日(日) / 平日14:00〜19:00(最終受付18:00)、土日祝11:00〜19:00(最終受付18:00) 12月26日(金)〜2026年1月7日(水)は土日祝扱い。特別営業日：12月20日(土)・21日(日)、24日(水)・25日(木)は11:00〜21:00(最終受付20:00) / 大人(中学生以上)1500円、小人(小学生以下)1300円、親子ペアセット(大人+小人)2600円※マイシューズ持ち込みの場合、400円引き ※当日イオンモール橿原専門店街1000円以上のレシート提示で100円引き(レシート1枚につき1回限り。割引上限額は1組100円まで) / 4歳以上限定(未就学児1人につき、保護者1人の入場が必要)
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ新春イベントをまとめて紹介
■獅子舞練り歩き・演舞 (イオンモール大和郡山 / 1月1日)
イオンモール大和郡山で開催される恒例の正月イベント。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごせると伝えられている。そんな獅子が、笛や鉦(かね)、太鼓などの囃子、先導役の口上に合わせて迫力のある舞を披露するほか、館内を練り歩く。獅子舞の練り歩きは1日に3回行われ、運がよければ頭をかんでもらえる。
■新春！獅子舞演舞 (イオンモール和歌山 / 1月1日)
獅子舞がやってくる縁起のよい正月イベント。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごせると伝えられている。そんな獅子が、和歌山市にある地域団体・加太向丁青年団による迫力のある舞を披露し、1階センタールーフからヒルズコートまでを練り歩く。獅子舞の練り歩きは1日に3回行われ、運がよければ頭をかんでもらえる。
【新春！獅子舞演舞】イオンモール和歌山 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年1月1日(祝) / (1)13:00〜、(2)14:00〜、(3)15:00〜 / 入場無料
■よしもとお笑いライブ (イオンモール橿原 / 1月2日)
吉本興業所属の人気芸人が劇場を飛び出し、イオンモール橿原でお笑いライブを開催する。出演者はマテンロウとイチオクの2組。爆笑必至のネタ披露や楽しいトークなど盛りだくさんの内容で、観客席を笑いの渦に巻き込む特別なお笑いステージを届ける。
【よしもとお笑いライブ】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年1月2日(金) / (1)13:00、(2)15:00 優先観覧席には1人につき1枚整理券が必要。当日10:00より1階サンシャインコート南入口(19番)にてすべての回(各回50人)の整理券を配布 / 入場無料。未就学児が保護者の膝の上で観覧する場合は、入場の際にスタッフへの声がけが必要。立ち見スペースは観覧自由。
■新春じゃんぼあそびパーク (イオンモール大和郡山 / 1月2日)
新年の幕開けにふさわしい、福を呼び込む新春イベント。3メートル×4メートルの巨大な「ジャンボ福笑い」は、目隠しをした状態で行うため、みんなで声を掛け合いながら大いに盛り上がれる。完成後は記念撮影も可能。昔懐かしい遊び「だるま落とし」は巨大サイズで登場。高さの調節が可能で、最大5段まで積み重ねられる。さらに、「開運！おみくじ迷路」は出口にはそれぞれ「大吉」「中吉」「小吉」が割り振られており、1年の運試しに適している。
【新春じゃんぼあそびパーク】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年1月2日(金) / 10:00〜17:00 / 入場無料、イオンモールアプリクーポンの提示が必要
■ワンダーリンク (イオンモール橿原 / 開催中〜2026年2月15日)
イオンモール橿原で初めてオープンした屋外アイススケートリンク。特設リンクはウエストビレッジ バスロータリー横に設置されるので、ショッピングの前後や合間で気軽に利用することができる。シューズをはじめ、手袋や靴下、滑走補助具など必要な用具は現地で購入やレンタルができるため、手ぶらで気軽にアイススケートを楽しむことができる。
【ワンダーリンク】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年11月29日(土)〜2026年2月15日(日) / 平日14:00〜19:00(最終受付18:00)、土日祝11:00〜19:00(最終受付18:00) 12月26日(金)〜2026年1月7日(水)は土日祝扱い。特別営業日：12月20日(土)・21日(日)、24日(水)・25日(木)は11:00〜21:00(最終受付20:00) / 大人(中学生以上)1500円、小人(小学生以下)1300円、親子ペアセット(大人+小人)2600円※マイシューズ持ち込みの場合、400円引き ※当日イオンモール橿原専門店街1000円以上のレシート提示で100円引き(レシート1枚につき1回限り。割引上限額は1組100円まで) / 4歳以上限定(未就学児1人につき、保護者1人の入場が必要)
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。