ちゃんみな＆HANAがそろい踏み！ちゃんみな主宰「NO LABEL MUSIC」新ブランドビジュアル＆映像公開

ちゃんみなが自ら設立し、主催するレーベル「NO LABEL MUSIC」が、2026年の幕開けとともに、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもある、ちゃんみなとHANA、計8名がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルとなっている。

■8人の凛とした佇まいに圧倒されること必至の、ブランドビジュアル＆映像

NO LABEL MUSICは、2023年4月2日にちゃんみな自身が設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて2025年にソニー・ミュージックレーベルズに移籍。さらに自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ、HANAも同レーベルに所属し活動の幅を広げている。

公開されたブランドビジュアルは、黒の衣装に身を包んだ8名の姿が、潔く映し出されたもの。その凛とした佇まいに圧倒されること必至だ。

破竹の勢いで快進撃をみせ、様々なプロジェクトやリリースを重ねる同レーベル。1月には、ちゃんみながTVアニメ『【推しの子】』第3期OP主題歌、HANAがTVアニメ『メダリスト』第2期OP主題歌を担当。また、それぞれ2月＆3月にツアーをスタートさせるなど、2026年もその勢いは衰えそうにない。

なお、1月1日より「NO LABEL MUSIC」の公式SNS（X, Instagram）も開設。レーベルの情報を発信していく。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ちゃんみな

DIGITAL SINGLE「TEST ME」

2026.01.24 ON SALE

HANA

DIGITAL SINGLE「Cold Night」

2026.01.28 ON SALE

HANA

SINGLE「Cold Night」

2026.02.23 ON SALE

HANA

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

HANA

ALBUM『HANA』

