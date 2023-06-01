鬼ちゃん（菅田将暉）が、三太郎CM初のラブソングを歌唱！au お正月新CM『とどけ、ぜんぶ。』篇公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

au“三太郎”シリーズのお正月新CM『とどけ、ぜんぶ。』篇が、2026年1月1日から全国で放映スタート。CMオリジナル楽曲「とどけ、ぜんぶ。」は、三太郎シリーズに鬼ちゃん役で出演する菅田将暉が歌唱を担当する。

■三太郎シリーズ初の90秒長尺CMも登場！

12年目を迎えた三太郎シリーズの最新作は、三太郎たちが美しいと感じるものを見つけ、それぞれの大切な人に届けたくなる想いが溢れ出すストーリーを通じて「とどけ、ぜんぶ。」のメッセージを届けていく内容。

本CMでは三太郎シリーズ初の90秒長尺CMも登場。 菅田将暉が歌うCMオリジナル楽曲「とどけ、ぜんぶ。」のフルバージョンは『Pontaパス (旧：auスマートパスプレミアム) 』 『auスマートパスプレミアムミュージック』 など音楽配信サービスにて1月9日から一斉配信される。

【楽曲「とどけ、ぜんぶ。」配信概要】

「Pontaパス」 「auスマートパスプレミアムミュージック」

配信期間：2026年1月9日（金）0時頃～

対象：「Pontaパス」会員「auスマートパスプレミアムミュージック」会員

視聴方法：「Pontaパス」 「auスマートパスプレミアムミュージック」の専用サイトの視聴ページにて

■CMストーリー

《見たこともない花が咲いていて 君にも見せたいって思ったんだ♪》という歌詞に合わせ、桃ちゃん（松田翔太）は山道で珍しい花を見つけ、かぐちゃん（有村架純）に見せたいとそっと摘み取り空を見上げ、彼女を思う。その頃、川で洗濯をしながら桃ちゃんを思い、同じ空を仰ぐかぐちゃん。一方、浦ちゃん（桐谷健太）は砂浜で見つけた貝殻を手に取り、金ちゃん（濱田岳）も指先に乗せた蝶を見つめ、それぞれの大切な人にとどけたい気持ちを抱く。《離れていても 空を見上げていたら その先に君がいるんだなんて思う♪》の歌詞に合わせ、皆が大切な人を思い浮かべる。桃ちゃんは花を手に急ぎ、走った先でかぐちゃんと出会う。花を差し出すと、かぐちゃんも同じ花を差し出し、互いの想いが重なっていたことに気づき、思わず涙を浮かべうつむいてしまうかぐちゃん。「大切な人に感動を共有したい」という想いが重なり、《余すことないくらい とどけ ぜんぶ♪》の歌詞とともにCMは締めくくられる。

なお「とどけ、ぜんぶ。」のフルバージョンMVは、1月2日0時にau公式YouTubeにて公開される。

■スタッフ コメント

■菅田将暉 コメント