ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¡¡¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡Ê35¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò1Æü¡¢X¡ÖËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¸ø¼°¡Ë¡×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£