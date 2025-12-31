IZAM¤ÈµÈ²¬ÈþÊæ¡¡Î¥º§¤òÊó¹ð¡Ö»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¡¡06Ç¯¤Ë·ëº§¡¡3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ËØª¤Þ¤ì¤ë¤â
¡¡¡ÖSHAZNA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëIZAM¡Ê53¡Ë¤È½÷Í¥¡¦µÈ²¬ÈþÊæ¡Ê45¡Ë¤¬1Æü¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£IZAM¤ÎX¤ËÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ20Ç¯¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Î¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡Ã£¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»Ò¶¡Ã£¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡IZAM¤ÈµÈ²¬¤Ï2006Ç¯¤Ë·ëº§¡£µÈ²¬¤Ï2007Ç¯4·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2008Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£