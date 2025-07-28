大阪のイオンモールで開催されるおすすめ新春イベントまとめ13選[2026年1月1日〜2日]
いよいよ2026年がスタート！今回は2026年1月1日(祝)〜2日(金)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめ新春イベントをピックアップ！
■謹賀新年 めでた獅子舞がやってくる！ (イオンモール鶴見緑地 / 1月1日)
獅子舞がやってくる縁起のよい新春イベント。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごすことができ、子どもは病気知らずで元気に育つと伝えられている。そんな獅子が、笛や鉦(かね)、太鼓などの囃子、先導役の口上に合わせて迫力のある舞を披露し、来場者に家内安全、無病息災、商売繁盛、五穀豊穣など、さまざまな福を招く。3階サンシャインコートにて10分間の演舞のあと、館内を練り歩く。
【謹賀新年 めでた獅子舞がやってくる！】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年1月1日(祝) / (1)11:30、(2)14:00 / 入場無料
■新春初笑い！よしもとお笑いライブ (イオンモール大日 / 1月1日)
吉本興業所属の人気芸人「レイザーラモン」、「藤崎マーケット」が劇場を飛び出し、イオンモール大日でお笑いライブを開催する。爆笑必至のネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるクイズ大会など盛りだくさんの内容で、新年の初笑いにふさわしい抱腹絶倒のステージを届ける。
【新春初笑い！よしもとお笑いライブ】イオンモール大日 / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年1月1日(祝) / (1)15:00、(2)17:00 / 入場無料 / 着座エリアでの観覧には整理券が必要。当日9:30より1階イオン銀行前入口にてすべての回(各回50人)の整理券を配布。未就学児が保護者の膝の上で観覧する場合は、入場の際にスタッフへの声がけが必要。立ち見スペースは観覧自由。
■ペルピンズ 新春スペシャルライブ (イオンモール茨木 / 1月1日)
SNS累計フォロワー数が140万人を超える2人組音楽ユニット「ペルピンズ」が、イオンモール茨木にやってくる。ペルーと日本にルーツを持つRIOSKE、フィリピンと日本にルーツを持つKAZが、新春にふさわしい華やかなステージでスペシャルなライブパフォーマンスを届ける。ライブ終了後には、着席整理券を持っている人を対象にハイタッチ会も実施。
【ペルピンズ 新春スペシャルライブ】イオンモール茨木 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年1月1日(祝) / (1)14:30〜、(2)16:30〜 / 入場無料 / 着席エリアでの観覧には整理券が必要。当日10:00よりJR側屋外広場にてすべての回(各回50人・1人同じ回連番4枚まで)の整理券を配布。混雑状況により配布時間を早める場合あり。立ち見は自由に観覧可能。
■獅子舞 (イオン藤井寺ショッピングセンター / 1月1日)
イオン藤井寺ショッピングセンターに獅子舞がやってくる新春イベント。1年の家内安全を祈って獅子舞が演舞を披露したあと、館内各所を練り歩く。1階ウェルカムひろばをスタートし、館内各所を回遊する。希望者は記念撮影や頭をかんでもらうこともできる。
【獅子舞】イオン藤井寺ショッピングセンター / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年1月1日(祝) / (1)11:00〜、(2)13:30〜、(3)15:00〜 / 入場無料
■迎春 和楽と獅子舞 (イオンモール日根野 / 1月1日)
イオンモール日根野に獅子舞がやってくる新春イベント。琴と尺八の演奏と獅子舞の演舞による縁起のいいステージを見ることができる。終了後は獅子舞が館内を練り歩く。希望者は獅子に頭をかんでもらうことができる。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごすことができ、子どもは病気知らずで元気に育つと伝えられている。
【迎春 和楽と獅子舞】イオンモール日根野 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年1月1日(祝) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料
■福腹袋 (イオンモール堺鉄砲町 / 1月1日)
1階サウスコートで、正月恒例の福腹袋(飲食福袋)を合同販売。参加店舗はサーティワン アイスクリーム、サブウェイ、サンマルクカフェ、ケンタッキーフライドチキン、マクドナルドの5店舗。それぞれ価格以上の商品が詰まったお得な内容。販売は予定数量に達し次第終了。
【福腹袋】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年1月1日(祝) / 9:00〜12:00 一部店舗は変更の可能性あり。各店なくなり次第終了。一部店舗は開店前に整理券を配布する場合あり(公式サイトを要確認) / 入場無料
■ジャンボ千本引き (イオンモール堺鉄砲町 / 1月1日・2日)
イオンモール堺鉄砲町に、驚くほど巨大な千本引きが登場。たくさんのヒモの中から1本を引いて景品を手に入れる、新年最初の運試しにふさわしいくじ引きイベント。景品には最大1万円分の専門店共通お買い物券など豪華賞品が用意されている。
【ジャンボ千本引き】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年1月1日(祝)・2日(金) / 10:00〜17:00(最終受付16:50) / 入場無料 / 当日イオンモール堺鉄砲町専門店で税込1000円以上購入したレシート(合算可)と、イオンモールアプリ内キッズクラブクーポンの提示が必要(1端末1回、1人1回限り)、各日先着1000人
■ジャンボ千本引き (イオンモール茨木 / 1月2日)
イオンモール茨木に、驚くほど巨大な千本引きが登場。たくさんのヒモの中から1本を引いて景品を手に入れる、新年最初の運試しにふさわしいくじ引きイベント。景品には子どもたちが喜ぶ菓子の詰め合わせなどが用意されており、ハズレは一切ない。
【ジャンボ千本引き】イオンモール茨木 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年1月2日(金) / 10:00〜17:00(最終受付16:50) / 入場無料 / イオンモールアプリのキッズクラブクーポンの提示が必要(1端末1回、1人1回限り)、先着800人までで景品がなくなり次第終了
■仮面ライダーゼッツ ショー (イオンモール鶴見緑地 / 1月2日)
子どもたちに人気の仮面ライダーゼッツが活躍するヒーローショー。3階サンシャインコートで迫力満点のアクションを間近で楽しめる。ショー終了後にはグループ撮影会を実施。手持ちのカメラで、あこがれの仮面ライダーゼッツと一緒に思い出に残るような記念撮影をすることができる。
【仮面ライダーゼッツ ショー】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年1月2日(金) / (1)10:30〜、(2)14:00〜 1回目観覧のみ9:45〜9:58に立体駐車場5階 32出入口(館外)より3階 サンシャインコートへ先行入場。2回目観覧には1人につき1枚整理券が必要。当日9:00より立体駐車場5階 32出入口にて整理券を配布(代表者1人につき4枚まで) / 入場無料
■それいけ！アンパンマン ショー(イオンモール大日 / 1月2日)
子どもたちに人気のそれいけ！アンパンマン ショー。アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、カレーパンマン、しょくぱんまんが登場し、30分のお話し形式のステージショーが繰り広げられる。今回のお話は「こころはひとつ！みんなのヒーロー」。アンパンマンとその仲間たちを応援しながらショーを楽しめる。
【それいけ！アンパンマン ショー】イオンモール大日 / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年1月2日(金) / (1)11:00、(2)14:00 / 入場無料、観覧無料 / 着座エリアでの観覧には1組につき1枚整理券が必要。整理券は当日9:00よりイオン棟1階 郵便局前入口にてすべての回(各回50組・1組4人まで)の整理券を配布。立ち見エリアは観覧自由
■新春 スマイル＆NMB48トークショー(イオンモール日根野 / 1月2日)
NMB48のメンバー3人(青原優花さん、池田典愛さん、芳賀礼さん)が、トークショーとゲーム大会を開催。MCは吉本興業所属のお笑いコンビ、スマイル。3人のサイン色紙が当たる抽選会も開催される。トークショーでは新年早々どんなトークが飛び出すのかは当日のお楽しみ。
【新春 スマイル＆NMB48トークショー】イオンモール日根野 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年1月2日(金) / (1)11:00〜、(2)13:00〜 ※各回30分 / 入場無料 / 着座での観覧には整理券が必要。整理券は当日9:30〜1階店内入口1-1(Joshin側)で配布、10:00以降は会場付近で配布。整理券は1人につき1枚まで。当日列に並んでいる人のみ。
■万(よろず)の福を招く めでた獅子(イオンモール四條畷 / 1月2日)
獅子舞がやってくる縁起のよい新春イベント。獅子に頭をかまれると、その年は災難をよけて幸せに過ごすことができ、子どもは病気知らずで元気に育つと伝えられている。そんな獅子が、笛や鉦(かね)、太鼓などの囃子、先導役の口上に合わせて迫力のある舞を披露し、来場者に家内安全、無病息災、商売繁盛、五穀豊穣など、さまざまな福を招く。
【万(よろず)の福を招く めでた獅子】イオンモール四條畷 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年1月2日(金) / (1)11:00〜、(2)13:00〜、 (3)15:00〜 / 入場無料
■吉本お笑いライブ FUJIWARA原西＆大西ライオン(イオンモール堺北花田 / 1月2日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビFUJIWARAの原西さん、大西ライオンが劇場を飛び出し、イオンモール堺北花田でお笑いライブを開催する。爆笑必至のネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるクイズ大会など盛りだくさんの内容で、新年の初笑いにふさわしい抱腹絶倒のステージを届ける。
【吉本お笑いライブ FUJIWARA原西＆大西ライオン】イオンモール堺北花田 / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年1月2日(金) / (1)11:00〜11:30、(2)14:00〜14:30 1回目の観覧は10:00〜の先着順。2回目の観覧は、1回目ステージ終了後にスタッフのアナウンスあり(※1回目終了後に全員退場のあと、整列後に再入場) / 入場無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
