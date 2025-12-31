Àî±ÉÍûÆà¡¡¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÂà½ê¡¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¡£º£¸å¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìó10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¡¡2025Ç¯¡¢12·î31Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ÆÌó10Ç¯´Ö½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯´Ö¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Ã¯¤«¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ê²á¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»ä¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢Ì´¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³ð¤¨¤¿¤¤¡ª
¡¡²¿»ö¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Î³èÆ°¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¾Ð´é¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£
¡¡2026Ç¯¡¢Âô»³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£