――ウルフ選手は胸がミミズ腫れになっていましたが、打撃技の練習もする？

ウルフ チョップは最初腫れますね。やっているうちに腫れなくなる。手だけだと重さが乗らない。体全体を使ったフォームが肝心。

棚橋 ウルフチョップだね（笑い）。

ウルフ 胸が吹っ飛ぶようなチョップになりますかね？

棚橋 全ての技の名前にウルフを付ける。爪で切り裂いたかのようなチョップになったりしてね。

ウルフ ロープワークはダッシュしてロープに跳ぶ時に背中をぶつける。最初のころ、一度ロープの間から落ちたこともありますね。ケツから。今117キロくらいありますからね、落ちた時の衝撃も凄い。ただ、どっから落ちても受け身が取れるので大丈夫です（笑い）。

――ウルフ選手は反則攻撃を繰り返すEVIL選手と戦いますが、対策を授けるとしたら？

棚橋 目には目を歯には歯を。

ウルフ 大外刈りには大外刈りを。

棚橋 EVILのフィニッシュホールドが大外刈りの形。大外返しもあるなと。サミング（目つぶし）してきたらやり返せばいい。“お前、素養があるな”と勧誘されたりしてね。

ウルフ いやいや、僕は僕の戦い方を崩さずに勝ち切るだけです。相手は100％乱入してくる。柔道では狭い視野で相手だけを見ていたので…審判が金的攻撃とかしてこないじゃないですか。反則も頭に入れながら目の前の試合に全集中です。全身全霊で倒すだけです。

棚橋 試合に集中しながら、お客さんも意識。もう一つ、俯瞰（ふかん）の視点も置いていく。これはもうキャリアの中で感覚的に学んでいくことになる。

ウルフ ホークアイの感覚で見ることが必要なんですね。

棚橋 あの時、Uインター対抗戦を3階席で見ていた棚橋は、リング上でどんな戦いが繰り広げられたら喜ぶのか。そういう視点も持っていると試合に広がりが出るよね。