――柔道は年間最大5大会、一方でプロレスは年間を通じて150試合くらいある。

棚橋 今年は150試合。3日に1回くらいのペースで試合をする。

ウルフ 150試合って…僕どのくらい出るんですか？

棚橋 そりゃ出ずっぱりだよ。地方会場の人もウルフを見たいからね。それはレスラーの本分だよ。

ウルフ うわっ…それはいきなり（笑い）。年間150試合はレスラーがタフだからこそできる。練習内容もそれに合わせている。基礎練習はスクワットから始まって大体2時間弱。そのメニューをこなした後、疲れた状態でプロレスの練習を毎日やる。それで最高のパフォーマンスができるようにする。僕の体も徐々にプロレスラーになってます。それを実感してますね。

棚橋 体が慣れるのに時間がかかるかもしれないけど、そこは時短で（笑い）。今年は社長業務に全力を注ぐ。トップ営業としてあちこち動ける社長でありたい。

――新日本の道場には創設者である猪木さんのパネルが飾られている。棚橋さんは「脱ストロングスタイル」ということも提唱されましたが、改めて猪木さんへの思いは？

棚橋 新日本は猪木さんがつくられた団体。後輩たちを見守ってほしいと思います。パネルを外したのは僕ですけど、戻したのも僕。道場の裏に清掃局があって、なぜか猪木さんのパネルが粗大ゴミの日に出されていた。僕が出向いて事情を説明して何とか持ち帰りました。危うく焼却処分になるところでした。

――誰がパネルを捨てたんですか？

棚橋 分からない。おそらく小林邦昭さん（※5）じゃないですかね（笑い）。

ウルフ 僕は猪木さんと接点はないんですけど映像を見てます。ハルク・ホーガン（※6）戦とか。どこで猪木さんの怒りのスイッチが入るのか、体の動きも勉強させてもらってます。会場が大きくなればなるほど、声が届きにくくなる。遠くの客席の人が見た時に、僕の感情を感じるのって表情や体の動きになってくると思うので。

（※5）ダイナマイト・キッドと並ぶタイガーマスクのライバル。マスク剥ぎの反則技を得意とし「虎ハンター」と呼ばれた。新幹線の食堂車の全メニューを平らげた大食い伝説でも知られる。晩年は新日本プロレスの道場の管理人。24年9月に他界。

（※6）猪木と名勝負を繰り広げた超人。WWEなどで活躍。83年のIWGP決勝リーグ戦に米代表で参戦。決勝で猪木をアックスボンバーでKOした。右手人さし指を高々と掲げ「イチバーン」と叫ぶフレーズが有名。