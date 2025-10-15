ロックバンド「Wienners」に女性ボーカルが加入することが31日、分かった。オーディションによって選ばれたYUURI（22）で、2月13日に新体制初ライブが開催される。

Wiennersに新たな息吹が吹き込まれた。7月から開催されたオーディションを経て、佐賀県出身のYUURIが加入。ガールズグループでの活動経験を持つ22歳の新星は、「Wiennersの長い歴史と、ファンの皆さんが大切にしてきた想いを胸に、新しい風を吹かせられるよう全力で頑張ります」と意気込み。

フロントマンの玉屋2060％は第67回日本レコード大賞優秀作品賞に輝いたCANDY TUNEの「倍々FIGHT！」やクレヨンしんちゃんの主題歌に起用されたFRUITS ZIPPERの「はちゃめちゃわちゃライフ！」などを手がける注目クリエーター。新体制について玉屋は「体験してきた絶景の延長線上にある、まだ見ぬアンサンブルを彼女とともに捕まえに行きます」と話す。

玉屋はYUURIの加入は「第3章の幕開け」と捉える。「魂が震えるこの旅路を、共に歩んで行こうぞ。必ず連れて行きます。喜怒哀楽のその先へ」と決意を込めた。YUURIは「“GO！ winner！ No.1！！”の気持ちで、上を目指して一歩ずつ成長していきます」と誓った。