【UTコレクション「マインクラフト」新作】 1月1日 発売

　ユニクロは、「マインクラフト」の世界を描いたコレクションより新作の販売を本日1月1日より開始する。KIDSサイズのスウェットパーカ、UT（グラフィックTシャツ）、UVカットキャップがラインナップされており、価格は990円から。

商品ラインナップ

マインクラフト スウェットパーカ

サイズ：KIDS、100-160
価格：各2,490円

【カラー：01 OFF WHITE】

イメージ

【カラー：65 BLUE】

イメージ

【カラー：55 GREEN】

イメージ

マインクラフト UT

サイズ：KIDS、100-160
価格：各990円

【カラー：26 ORANGE】

イメージ

【カラー：55 GREEN】

イメージ

【カラー：08 DARK GRAY】

イメージ

【カラー：00 WHITE】

イメージ

UVカットキャップ

サイズ：KIDS、ONE SIZE
価格：各1,500円

カラー：09 BLACK

カラー：31 BEIGE

カラー：55 GREEN

イメージ。画像はカラー：09 BLACK

(C)2026 Mojang AB.TM Microsoft Corporation.