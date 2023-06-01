「マイクラ」UTコレクションの新作が本日1月1日より販売開始KIDSサイズのスウェットパーカ、UT、キャップがラインナップ
【UTコレクション「マインクラフト」新作】 1月1日 発売
サイズ：KIDS、100-160
【カラー：01 OFF WHITE】
サイズ：KIDS、100-160 【カラー：26 ORANGE】
サイズ：KIDS、ONE SIZE
ユニクロは、「マインクラフト」の世界を描いたコレクションより新作の販売を本日1月1日より開始する。KIDSサイズのスウェットパーカ、UT（グラフィックTシャツ）、UVカットキャップがラインナップされており、価格は990円から。
商品ラインナップ
マインクラフト スウェットパーカ
価格：各2,490円
イメージ【カラー：65 BLUE】
イメージ【カラー：55 GREEN】
イメージ
マインクラフト UT
価格：各990円
イメージ【カラー：55 GREEN】
イメージ【カラー：08 DARK GRAY】
イメージ【カラー：00 WHITE】
イメージ
UVカットキャップ
価格：各1,500円
カラー：09 BLACK
カラー：31 BEIGE
カラー：55 GREEN
イメージ。画像はカラー：09 BLACK
(C)2026 Mojang AB.TM Microsoft Corporation.