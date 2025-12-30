損害保険大手のＭＳ＆ＡＤホールディングス（ＨＤ）の船曳真一郎社長が、読売新聞のインタビューに応じた。

傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険の合併効果により、２０３０年度に７０００億円としている利益水準の目標を、将来的に１兆円まで引き上げる考えを示した。

三井住友海上とあいおいニッセイ同和は２０２７年４月に合併し、新会社「三井住友海上あいおい損害保険」が発足する。合併による効果で、３０年度までに人件費や物件費、代理店手数料などで１５００億円規模のコスト削減を行うほか、２社の拠点を集約し、２７年４月に３６０か所だった全国の拠点を２４０か所とする。合併に向けた準備については、「計画通り、順調に進んでいる」と述べた。

新会社の売上高にあたる正味収入保険料（国内、２５年３月期）は、統合する２社の単純合算で３兆１０９５億円となり、損保業界首位の東京海上日動火災保険を抜く規模となる。船曳氏は「資本力が増すことで、商品の補償範囲を広げたり、保険料を柔軟化したりすることが可能になる。お客様への提供価値を高め、競争力も高めたい」と語った。