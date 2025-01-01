Àî±ÉÍûÆà¤¬ÆÈÎ©¡¢AKB48Â´¶È¸å¤«¤é10Ç¯´Ö½êÂ°¤Î»öÌ³½êÂà½ê¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë»ä¤é¤·¤¯¡×
½÷Í¥Àî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤«¤éÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÆ±Æü¿¼Ìë¡¢SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ÆÌó10Ç¯´Ö½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤Ë·Ò¤¬¤ê¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯´Ö¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£Ã¯¤«¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ê²á¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»ä¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ì´¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³ð¤¨¤¿¤¤¡ª²¿»ö¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö2026Ç¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
1·î7Æü¤«¤é¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÀé¿ÒÌò¤ò¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÇÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî±É¤Ï10Ç¯7·î¡¢11´üÀ¸¤È¤·¤ÆAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢15Ç¯8·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆ±Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï19Ç¯¤ËÇÐÍ¥×¢À¥ÃÒµª¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¡¢23Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£