「冬アニメ2026」では、「ゴールデンカムイ 最終章」や「葬送のフリーレン 第2期」、「呪術廻戦 死滅回遊 前編」に「かぐや様は告らせたい 大人への階段」など人気アニメの続編が多数放送される。

他にも「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期」に加え「Fate/strange Fake」など根強い人気を誇る作品の外伝もラインナップ。さらには「機動戦士ガンダム」シリーズ最新作となる映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」も上映となる。テレビアニメだけでなく、劇場タイトルからも目が離せない。

本稿では、そんな「冬アニメ2026」について注目タイトルを15作ピックアップしてまとめていく。

「かぐや様は告らせたい 大人への階段」

・放送開始日：2025年12月31日より毎週水曜22時～

・放送局：TOKYO MX/BS11ほか

・最速配信：Prime Videoにて2026年1月1日0時より見放題独占配信

□「かぐや様は告らせたい 大人への階段」のページ

【『かぐや様は告らせたい 大人への階段』本PV】【「かぐや様は告らせたい 大人への階段」あらすじ】

「どれも懐かしくて、全てがかけがえのない大切な思い出。」

秀才たちが集うエリート校・秀知院学園

その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行。

2人は長きにわたる恋愛頭脳戦の末、交際することに……

月日は流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。

そこには、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出を収めた写真が並んでいる。

懐かしさに浸りページをめくる度、かぐやの思い出が蘇る。

「Fate/strange Fake」

・放送開始日：2026年1月3日より毎週土曜23時30分～ ※初回放送は1時間半SP

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信

□「Fate/strange Fake」のページ

【TVアニメ「Fate/strange Fake」｜TVシリーズ第2弾“真”PV】【「Fate/strange Fake」あらすじ】

魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。

かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。

新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。

そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――

欠けたクラス。

選ばれるはずのないサーヴァント。

暗躍する国家。

戦争の為に造られた街。

――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。

偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。

「MFゴースト 3rd Season」

・放送開始日：2026年1月4日より毎週日曜23時30分～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：Prime VideoにてTV先行で1月1日より毎週木曜23時30分～

□「MFゴースト 3rd Season」のページ

【TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』 第1弾PV】【「MFゴースト 3rd Season」あらすじ】

『頭文字D』より未来、西暦202X年。

車の自動運転が普及した日本。

そんな時代に、公道の自動車レースが開催されていた。

世界中で爆発的人気を集めるレースの名は「MFG」。

「MFG」に挑戦するため、イギリスから来日した主人公 片桐夏向（カナタ・リヴィントン）は、第１戦・小田原パイクスピークでは９位、続く第２戦・芦ノ湖GTでは4位と着実に順位を上げる中、レースの舞台は第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴へ。

群馬プライドの継承者、新星・諸星瀬名の参戦で激しさを増す上位争いに、ターボ搭載の戦闘力を増した86で挑むカナタだが……。

直前に負ったヒジの怪我で2速が使えないまま決勝レースがスタートし、ライバルたちに続々と抜かれていく窮地に、彼の中で眠っていた剥き出しの闘争心が目を覚ます！─

「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期」

・放送開始日：2026年1月5日より毎週月曜22時～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：各種配信サービスにて1月5日より毎週月曜22時30分～順次

□「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期」のページ

【TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 本PV】【「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期」あらすじ】

灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の“掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

“非合法ヒーロー”「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！

「ゴールデンカムイ 最終章」

・放送開始日：2026年1月5日より毎週月曜23時～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：Prime Videoにて1月5日より毎週月曜23時～見放題独占配信

□「ゴールデンカムイ 最終章」のページ

【TVアニメ「ゴールデンカムイ」最終章PV】【「ゴールデンカムイ 最終章」あらすじ】

杉元とアシリパの旅はクライマックスへ!!

アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!

樺太から北海道に帰還した「不死身の杉本」こと杉元佐一とアイヌの少女・アシリパは、白石由竹と共に再び金塊探しの旅を開始。

その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を組んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二が向かったと思われる札幌を目指す。

一方、杉元とアシリパの逃亡を許した第七師団の鶴見中尉は、金塊の謎を解く鍵を握るアシリパの捜索と並行して刺青人皮の収集を継続。

札幌で発生した連続娼婦殺害事件の犯人を脱獄囚とにらんで菊田特務曹長と宇佐美上等兵を派遣するが、時を同じくして、新撰組「鬼の副長」土方歳三の一味も同じ思惑で行動を起こしていた。

金塊の争奪戦を繰り広げる3つの勢力が札幌で相まみえたとき、事態が大きく動くことは必至！

北の大地を舞台にいよいよ佳境を迎える一攫千金サバイバルの行く末を、しかとその目に焼き付けよ!!

※アシリパの「リ」は小文字が正式表記

「地獄先生ぬ～べ～ 第2クール」

・放送開始日：2026年1月7日より毎週水曜23時45分～

・放送局：テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠

・最速配信：地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信

□「地獄先生ぬ～べ～ 第2クール」のページ

【『地獄先生ぬ～べ～』 本PV第2弾】【「地獄先生ぬ～べ～ 第2クール」あらすじ】

不可解な怪奇現象が多発している童守町。

子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。

5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。

普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。

その左手には鬼が宿るという噂も…!?

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう!

オカルティックヒーローアクション開幕!

「呪術廻戦 死滅回游 前編」

・放送開始日：2026年1月8日より毎週木曜0時26分～

・放送局：MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠

・最速配信：各種配信サービスにて実施

□「呪術廻戦 死滅回游 前編」のページ

【TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」PV】【「呪術廻戦 死滅回游 前編」あらすじ】

2018年10月31日。

ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。

そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。

「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界（コロニー）。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。

絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。

加速していく呪いの混沌。

同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--

「ハイスクール！奇面組」

・放送開始日：2026年1月9日より毎週金曜23時30分～

・放送局：全国フジテレビ系“ノイタミナ”ほか

・最速配信：各種配信サービスにて1月10日より毎週土曜12時～順次

□「ハイスクール！奇面組」のページ

【TVアニメ『ハイスクール！奇面組』メインPV】【「ハイスクール！奇面組」あらすじ】

一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。

転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。

また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。

出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。

「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」

・放送開始日：2026年1月9日より毎週金曜25時53分～

・放送局：MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほか

・最速配信：最新話放送後、Netflixにて独占配信

□「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」のページ

【TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールメインPV】【「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」あらすじ】

炎が導く灼熱のダークファンタジー最終章始動──

「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。

彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。

今、世界を守る〝シンラ（ヒーロー）〟と消防官たちの最終決戦が開幕！

「お前はまだグンマを知らない～令和版～」

・放送開始日：2026年1月10日より毎週土曜21時30分～

・放送局：鉄道チャンネル

・最速配信：dアニメストアにて1月10日より毎週土曜22時～

□「お前はまだグンマを知らない～令和版～」のページ

【『お前はまだグンマを知らない～令和版～』ティザーPV】【「お前はまだグンマを知らない～令和版～」あらすじ】

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。

一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…

「地獄楽 第二期」

・放送開始日：2026年1月11日より毎週日曜23時45分～

・放送局：テレ東系ほか

・最速配信：Prime Video、Netflix、Leminoにて毎週日曜24時15分～

□「地獄楽 第二期」のページ

【TVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV】【「地獄楽 第二期」あらすじ】

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物天仙の居城に着いた一行。

島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。

一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。

そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。

一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。

仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!

「葬送のフリーレン 第2期」

・放送開始日：2026年1月16日より毎週金曜23時～

・放送局：日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”

・最速配信：2026年1月17日0時00分より各配信プラットフォームにて

□「葬送のフリーレン 第2期」のページ

【『葬送のフリーレン』第2期 PV第2弾】【「葬送のフリーレン 第2期」あらすじ】

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。

ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。

道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。

旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。

その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

「メダリスト 第2期」

・放送開始日：2026年1月24日より毎週土曜深夜1時30分～

・放送局：テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほか

・最速配信：ディズニープラス スターにて1月24日より毎週土曜2時～

□「メダリスト 第2期」のページ

【TVアニメ『メダリスト』第2期PV第1弾】【「メダリスト 第2期」あらすじ】

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」

・上映開始日：2026年1月30日

・放送局：全国劇場

□「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のページ

【『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告】【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」あらすじ】

U.C.0105、シャアの反乱から12年--。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備する中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」

・上映開始日：2026年2月27日

・放送局：全国劇場

□「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」のページ

【『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本予告】【「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」あらすじ】

水竜を守り神と崇める、海の底にある国【カイエン国】。

その地は、かつて他の種族と地上で暮らしていた人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国。

しかし、その平和が永遠に続くことはなかった――。

長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、水竜を目覚めさせ地上に攻め込もうと目論む者がいることを知り、一族に伝わる“笛”を手に、救いを求めて地上へ向かう。

ユラがたどり着いた先は【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアが治めるリゾート島。そこには【魔国連邦】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。

エルメシアからの依頼を受けたリムルたちは、ユラを救うため【カイエン国】へ向かうが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。

水竜の目覚め、そして笛を巡る騒乱の果てに明らかになるユラの秘めた“力”。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか――。

