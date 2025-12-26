本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2026年1月のサービス終了タイトルは19本と多め。一部メーカーのシリーズタイトルが同時に複数本終了するほか、ガンホーの「ケリ姫スイーツ」、コロプラの「プロ野球PRIDE」、MIXIの「モンスターストライク スタジアム」など、10年以上続いたタイトルなどが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンや、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、中には年末年始にたっぷりやり込める施策を最後に用意しているタイトルもあるので、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

2026年1月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ケリ姫スイーツ

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 PUI PUI モルカー モルグランプリ ～ぷいっとRPG～ グローバルギア 2023年12月20日 2026年1月5日 シナモロール ～わくわくカフェライフだもん！～ グローバルギア 2024年7月19日 2026年1月5日 モンスターストライク スタジアム MIXI 2015年4月26日 2026年1月6日 最強アートトイ団 KUNPAN GAMES 2024年10月11日 2026年1月6日 戦国パズル!!あにまる大合戦 ラクジン 2012年8月24日 2026年1月13日 2.5次元の誘惑 天使たちのステージ Aiming 2024年9月3日 2026年1月14日 放置ちゃんごくし！奈落の迷宮 オカキチ 2025年8月20日 2026年1月15日 ちゃんごくし！ヒーローズ オカキチ 2025年5月23日 2026年1月15日 ちゃんごくし！サバイバーズ オカキチ 2025年4月14日 2026年1月15日 ちゃんごくし！絢爛 オカキチ 2024年11月13日 2026年1月15日 ちゃんごくし！結魂しよう オカキチ 2024年3月26日 2026年1月15日 アベンチュラテイルズ Ujoy Games 2024年3月12日 2026年1月15日 シムズ・ポケット エレクトロニック・アーツ 2018年8月22日 2026年1月20日 東京リベンジャーズ Last Mission ビクターエンタテインメント 2024年11月7日 2026年1月21日 リーグ・オブ・エンジェルズ：パクト ANTIC TECNOLOGY 2024年4月24日 2026年1月27日 百鬼異聞録～妖怪カードバトル～ NetEase Games 2020年11月12日 2026年1月28日 プロ野球バーサス コロプラ 2017年5月23日 2026年1月29日 プロ野球PRIDE コロプラ 2012年4月6日 2026年1月29日 ケリ姫スイーツ ガンホー 2012年11月19日 2026年1月30日

2026年1月30日12時 サービス終了

メーカー：ガンホー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ケリ姫スイーツ

本作は、パズルのゲーム性にRPG要素をプラスしたステージクリア型のスマートフォンアプリ。スマホゲームならではの簡単操作で誰でも手軽にプレイできる。

「姫」を操り「兵士」を飛ばし、モンスターを全滅させることができればステージクリア。ルールなど覚えることは単純だが、ステージによって様々な攻略方法が存在し、進めば進むほど奥深いゲーム性を楽しめる。いろいろな武器を装備して主人公をパワーアップ。自分好みに育てたキャラを活躍させることができる。

【【スマートフォンアプリ】ケリ姫スイーツ 公式PV】

2025年10月16日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年1月30日12時となることが明かされた。2012年11月19日のサービス開始から約13年での終了となる。

サービス終了までのスケジュールも公開されており、ゲームを最後まで楽しめる施策も多数用意。最新情報については公式サイトやアプリ内、公式Xでのお知らせを確認してほしい。

□【重要】サービス終了のお知らせ

□Google Play「ケリ姫スイーツ」のページ

□App Store「ケリ姫スイーツ」のページ

モンスターストライク スタジアム

2026年1月6日12時 サービス終了

メーカー：MIXI

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

モンスターストライク スタジアム

本作は、「モンスターストライク」（モンスト）初のスピンオフタイトル。「モンスト」と連携して楽しめるマルチ対戦機能に特化したゲームアプリとなっている。

基本的な操作方法は「モンスターストライク」と同じで、自分のモンスターをひっぱって離すだけの直感的で簡単な操作が魅力。新ステージや追加機能など、本作ならではの要素も多数用意されている。

2025年10月22日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年1月6日12時となることが明かされた。2015年4月26日のサービス開始から10年8カ月での終了となる。

12月20日には10年の歴史を振り返るリアルイベント「モンストスタジアム フィナーレパーティー」が開催された。その様子は「モンストイベント」のXアカウントなどで確認できる。

なお、サービス終了後はアプリへログインが不可となり、記録等の閲覧もできなくなるので注意してほしい。

□「モンスターストライク スタジアム」サービス終了のお知らせ

□Google Play「モンスターストライク スタジアム」のページ

□App Store「モンスターストライク スタジアム」のページ

戦国パズル!!あにまる大合戦

2026年1月13日15時 サービス終了

メーカー：ラクジン

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

戦国パズル!!あにまる大合戦

本作は、戦国武将がカワイイ「あにまる」になって天下統一を目指す戦国パズルRPG。織田信長、武田信玄などの有名武将が500人以上登場するほか、地域、アニメといった様々なコラボによるキャラクターも魅力となっている。

パズルは縦横にスライドして、同じ色のブロックを4つ以上繋げるだけの簡単なルール。他のプレーヤーと協力して遊ぶ「妖魔討伐戦」といったコンテンツも用意されている。

【戦国武将が動物になってパズルで大暴れ 戦国パズル!!あにまる大合戦】

2025年10月6日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年1月13日15時となることが明かされた。理由については、「環境の変化に伴うアプリ更新を含めたサービスの継続が非常に困難であるという結論に至ったため」としている。2012年8月24日のサービス開始から約12年半での終了となる。

サービス終了告知後も最後までゲームを楽しめる施策が用意されており、年末年始にたっぷり遊べるよう、様々なイベント合戦が開放。また、毎日豪華アイテムがもらえるログインキャンペーンなども実施されている。

なお、未使用の有償通貨については払戻しが行なわれる予定で、最終予約受付は2026年1月12日23時59分まで。詳細についてはアプリ内のお知らせなどから確認してほしい。

□「戦国パズル!!あにまる大合戦」公式サイト

□Google Play「戦国パズル!!あにまる大合戦」のページ

□App Store「戦国パズル!!あにまる大合戦」のページ

シムズ・ポケット

2026年1月20日10時59分 サービス終了

メーカー：エレクトロニック・アーツ

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

シムズ・ポケット

本作は、自分の分身となるシムを作成してユニークな個性や人間関係を築き上げ、自分の世界をデザインするシミュレーションゲーム。シムは見た目、髪型、服装、メイク、アクセサリーをカスタマイズ可能で、自分好みのスタイルを無限大に楽しめる。

シムが暮らす家のデザインやレイアウトも自由に選ぶことができるほか、キャリア、趣味、家族まで、シムの人生を導いてライフスタイルを形作っていくことができる。

【The Sims Mobile (iOS/Android) Soft Launch Trailer | Official Mobile Game】

2025年10月19日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年1月20日10時59分となることが明かされた。2018年8月22日のサービス開始から約7年半での終了となる。

2025年10月20日のアップデートを最後に更新は停止。アプリストアでのダウンロードも既に不可能となっているが、既にインストール済みのユーザーは1月20日までプレイできる。

なお、2026年1月6日にはすべての建築モードとシムの作成アイテムが全プレーヤー向けにアンロックされるとのこと。ぜひ最後まで楽しんでいただきたい。

□「シムズ ポケット」最後のアップデートのページ

プロ野球PRIDE

2026年1月29日15時 サービス終了

メーカー：コロプラ

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

プロ野球PRIDE

本作は、プレーヤー自らが新球団のオーナーとなり、自分だけの野球チームを作る本格派プロ野球カードゲーム。総勢50,000種類を超える多彩なラインナップの選手カードが登場し、1年間4シーズンにわたり、セ・パ12球団の現役投手が最新データで配信される。

12球団と対戦できる「マッチアップ」モード、全国のライバルとClass昇格をかけた戦いを繰り広げていく「ペナントレース」、選手カードをコレクションして、自分だけの名鑑を作れる「MY選手名鑑」など、野球ファンには堪らないコンテンツが多数用意されている。

2025年11月18日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年1月29日15時となることが明かされた。2012年4月6日のサービス開始から約14年での終了となる。

「PRIDEプレミアシート」は2025年11月18日より順次停止。サービス終了時点での未使用の購入済み「BBゴールド（ゲーム内有償通貨）」の取り扱いについては2026年1月29日15時に別途お知らせするとしている。

□「プロ野球PRIDE」サービス終了のお知らせ

□Google Play「プロ野球PRIDE」のページ

□App Store「プロ野球PRIDE」のページ

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)MIXI

(C)2012 RACJIN Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2025 Electronic Arts Inc.

一般社団法人日本野球機構承認 (C)SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 Japan Baseball Data (C)COLOPL, Inc.