『紅白』Perfume、活動休止前ラストステージ「それぞれがパワーアップしてカムバックしたい」
テクノポップユニット・Perfumeが31日、『第76回NHK紅白歌合戦』(19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)に出演した。
Perfume
2025年末でコールドスリープ(活動休止)を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出場。今回は「ポリリズム」〜「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露した。
パフォーマンス前、かしゆかは「この先もPerfumeをずっと楽しむために、今だからできることをしてみようということで、チームみんなでこの挑戦を選択をしました」とコールドスリープを決断した理由を説明した。
のっちは「25年間支えてきてくださった皆さんには本当に感謝しかありません。みんなで一緒に作り上げたいくつもの景色は私たちの宝物です。本当にありがとうございます」とファンにメッセージ。
そして、あ〜ちゃんは「私たちは3人でいれば一生Perfumeでいられるよねって話しています。それぞれがパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、また皆さんに巡り合える日を楽しみにしています。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
Perfume
2025年末でコールドスリープ(活動休止)を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出場。今回は「ポリリズム」〜「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露した。
パフォーマンス前、かしゆかは「この先もPerfumeをずっと楽しむために、今だからできることをしてみようということで、チームみんなでこの挑戦を選択をしました」とコールドスリープを決断した理由を説明した。
そして、あ〜ちゃんは「私たちは3人でいれば一生Perfumeでいられるよねって話しています。それぞれがパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、また皆さんに巡り合える日を楽しみにしています。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。