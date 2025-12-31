¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û±©ÌîÄ¾Ìé¡¡ÇËÃÝ£´Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì²÷Áö¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Ê¡²¬¸©ÆâÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï£³£³£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±©ÌîÄ¾Ìé¡Ê£³£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£´£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡££±£±£Ò¤â£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£½éÆü¸åÈ¾¤«¤é£´Ï¢¾¡¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ò²÷Áö¤¹¤ë¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï²ó¤ê²á¤®¤Ç¿¤Ó¤¬¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤Â¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÈùÄ´À°¤ÇÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯£··î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄÌ»»£±£¸Í¥½Ð£µ£Ö¤ÈºÇ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÌÌ¡£¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯£³·î¤ÎÅöÃÏ£Çµ£·£°¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ÇÄËº¨£Æ¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î£Ç£±¤Ç£Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°²²°¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£°²²°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£¼¡Áö¤ÎÅöÃÏ£·£³¼þÇ¯µÇ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£