

早見沙織×内田真礼

声優の早見沙織と内田真礼が、2026年１月よりTOKYO MX、BS朝日、WOWOWで放送されるTVアニメ『魔術師クノンは見えている』に出演する。『SPY×FAMILY』ヨル役など圧倒的な表現力を持つ早見が主人公の少年クノンを、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役など多彩な演技力を持つ内田が教育係のイコを熱演。「長年の付き合い」と語る2人の信頼関係が、本作の軽快な掛け合いを生み出した。物語は、目の見えない少年が好奇心を武器に“魔術で目を作る”という目標に向かって世界を切り拓く魔術探求ファンタジー。voisでは２人に動画インタビューを実施。互いの「ここがすごい」と思うポイントや、早見が少年役で見せた新境地、内田のハイテンションな演技の裏側など、作品の魅力について話を聞いた。

お互い思う「ここがすごい」

――お二人は長年親交が深いですが、お互いのキャスティングを知った時の率直な心境をお聞かせください。早見沙織

本当にイコがぴったりって思いましたし、脳内再生がすぐされました。イコって元気いっぱいだから、クノンとイコが掛け合いを始めると乱れるじゃないですか。内田真礼

みんながポカーンってしてるのに、二人だけの世界に入る感じがありました（笑）。私は、早見ちゃんがクノンだと聞いた時に、「男の子でこんなにいっぱい喋る役をやられるんだ」と思ってびっくりしました。クノンの頭のいい感じと、紳士モードの声を聞いた時に「わぁ、なんてぴったりなんだ」って思って、とても素敵だなと思ったのを覚えています。――お互いの「ここがすごい」と思うところは？早見沙織

イコは全ての人に対してずっとハイテンションじゃないですか。普段は割と落ち着いたテンションで真礼さんがいらっしゃるから、マイクの前に立った時のスイッチの入れ方が、信じられないぐらい一瞬で切り替わるっていうのが、後ろから見ていて座りの状態と立ちの状態でギャップがすごいな、と思いました。内田真礼

クノンの台本に書いてあるセリフだけだと「どういうことなんだろう？」って思う瞬間がたくさんあるキャラクターでした。それを早見ちゃんが読み解いて演じているのがすごいと思いました。早見沙織

難しかったです。クノンという作品にしかない「会話文脈」みたいなのがあって、それをクノンから仕掛けることも多かったし、気づいたらその空気になってることもあったりして。感覚的に掴むみたいなところが大きくて新鮮でした。内田真礼

今のは笑っていいところなのかな？これはカッコつけているのかな？とか表情が読めない分、クノンってとても難しいキャラだと思うんですけど、本当にすごかったです。――信頼感のあるお二人だからこそ、本作で挑戦できた表現はありましたか？早見沙織

「イコにだったらコメディチックなボールも投げられるな」みたいなやりとりはけっこうありました。クノンの不思議なテンションを作り出したのがイコなのですが、イコが紳士教育をした時に「ユーモアのある紳士にしよう」と言い出したことで、ちょっと不思議な方向の紳士教育になったんです。私も真礼さんにだったら、あまり躊躇せずにこのぐらいのテンションでいってもいいかな、みたいな。むしろそれ以上のテンションを返してくださいます。内田真礼

それはあったかもしれないです。イコはまず包み込むような人だったというのもあったし、イコとクノンはとても気持ちいいやり取りでした。二人の分かり合ってるところが見えてくるところもあって、それは長年の付き合いだからできたところも多々あったのかなと思っています。

２人が思う印象的なセリフとシーン

――ご自身のセリフの中で、特に印象的で心に残っているセリフはありますか？早見沙織

「魔術で目を作ればいいんだ」というセリフです。クノンは盲目の少年として育ってきて、最初は内向的だったんですけど、真っ暗だった自分の心の内側に光が差し込むきっかけとなったシーンで、そこからクノンのモチベーションが上がって、周りがびっくりするぐらい外向きになります。すごく印象的なセリフで好きです。内田真礼

私は、イコが活き活きしているシーンがすごく好きで。彼女のユーモア溢れるクノンへの接し方だったり、「クノン様〜」ってくっついて回っているイコが本当に愛しくて。イコはクノンより年上なんですけど、二人の関係を見ていると同じぐらいの年齢に見える時もあれば、大人っぽく見える時もあって、早口でやり取りするんですけど、そこがすごく好きです。――最後に、本作の見どころをお願いします。内田真礼

クノンとイコの会話が見どころかなと思います。２人の軽快なトークが30分のアニメの中にたくさん詰まってます。これから出会う仲間たちもみんな個性豊かなので、ぜひクノンの冒険を楽しみにしていてくだされば嬉しいです。早見沙織

会話でどんどん物語が進んでいくところが大きくて、軽快なやり取りを見ているうちに、あっという間に1話ずつ終わってしまうような楽しさが詰まっています。物語が進むにつれて、本当に個性豊かなキャラクターがものすごい沢山出てきます。一人ひとりがカラフルで、推しがたくさん見つかると思うので、楽しみにしていてください。（おわり）

作品情報

TVアニメ「魔術師クノンは見えている」放送開始：TOKYO MX：1/4（日）より毎週日曜22:00〜BS朝日：1/4（日）より毎週日曜26:00〜ＷＯＷＯＷ：1/6（火）より毎週火曜24:30〜配信は1/4（日）22:00よりABEMA 、ｄアニメストアにて独占配信となります。初回は1，2話一挙配信！原作：南野海風 / キャラクター原案：Laruha / コミカライズ：La-naキャスト：クノン・グリオン：早見沙織、イコ・ラウンド：内田真礼、ミリカ・ヒューグリア：鬼頭明里、ジュニエ・コース：山口立花子、ゼオンリー・フィンロール：島崎信長オープニング主題歌：ヰ世界情緒「ラケナリアの夢」エンデイング主題歌：KOHTA YAMAMOTO「Story feat. katagiri」