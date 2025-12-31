ついにコールドスリープへ…Ｐｅｒｆｕｍｅのっち、インスタでラストメッセージ「みんなもうんと幸せでいてね！」
２０２５年末で「コールドスリープ」する３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが、１２月３１日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）で活動休止前のラストステージを行った。メンバーののっちは、放送終了後に自身のインスタグラムを更新し、ファンにメッセージを寄せた。
「どんな形でも3人でいればPerfume」と書き出し、「と、言い続けてきて、それは例えば3人がおばあちゃんになったときの事を想像していましたが、この度コールドスリープすることになり、こんなに早くに実現できるとは思っていなくて、それは私たちにとって挑戦で、それはとってもワクワクすることで、期待と不安の入り混じる、まだ名前のない気持ちで、でもそれは今無理やりに言葉にすることでもないなあと思いながら、でもでも絶対にわかっていることは、よかったねと、おめでとうと、言い合える未来が幾つもあるということ、です」と振り返った。
そして「みんなが思ってるよりずっと3人一緒です。いや、知ってるか笑」と笑いながら、「私たちはうんと幸せでいるので、みんなもうんと幸せでいてね！支えてくださった全ての方に感謝です。本当にありがとうございます。良いお年をお迎えください」とファンに思いを伝えた。
