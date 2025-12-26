『らんま1／2』録り下ろしスペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」公開 アイコン100種類配布へ
テレビアニメ『らんま1／2』第2期が、Netflix以外での配信が1月1日よりスタートした。これを記念して、スペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」が公開された。
【動画】公開された『らんま1／2』スペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」
乱馬(cv.山口勝平)、らんま(cv.林原めぐみ)、あかね(cv.日高のり子)、なびき(cv.高山みなみ)、かすみ(cv.井上喜久子)が登場する録り下ろしの音声コンテンツとなっており、YouTubeにて無料で視聴することができ、ドタバタなお正月の天道家を覗き見ることができる内容に仕上がっている。
なお、こちらのスペシャルボイスドラマは、2026年10月7日(水)発売予定の『TVアニメ「らんま1/2」Blu-ray & DVD BOX Vol.2』にも特典として収録予定。さらに、今回公開した物語の後編を描いた、スペシャルボイスドラマ「天道家の初詣」も同Blu-ray & DVD BOXに特典として収録される。
また、明日1月2日は「1/2」と表記できることから、“らんまの日”として、今年も企画を開催。SNSなどで利用できる100種類ものアイコンがアニメ公式サイトにて無料配布されるほか、アニメ公式Xでは、プレゼントが当たるキャンペーンも開催する。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
