マイケル・ジャクソンの生涯描く映画『Michael／マイケル』6月12日公開決定、お正月スペシャルビジュアル解禁
“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの生涯を描く映画『Michael／マイケル』の日本公開日が、2026年6月12日に決定した。あわせて、お正月スペシャルビジュアルも解禁され、公開に向けて本格的なカウントダウンが始まった。
【動画】映画『Michael／マイケル』US版第1弾予告ショートVer
本作は、人類史上最も売れたアルバム『スリラー』をはじめ、数々の名曲と革新的なパフォーマンスで世界を熱狂させたマイケル・ジャクソンの人生を映画化。ジャクソン5としてその才能が見いだされた幼少期から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーへと上り詰めていく軌跡が描かれる。
製作を手がけるのは、『ボヘミアン・ラプソディ』で世界的ヒットを記録したアカデミー賞受賞プロデューサーのグレアム・キング。監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークアが務め、脚本は『グラディエーター』などで知られるジョン・ローガンが担当する。
マイケル・ジャクソン役には、実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢された。外見やパフォーマンスだけでなく、その存在感にも注目が集まっている。
先日、北米で初解禁された映像は、公開から24時間で1億1620万回を超える再生数を記録し、音楽伝記映画の予告編として史上最多クラスの注目を集めた。日本での公開日決定を受け、今後さらなる続報にも期待が高まる。
