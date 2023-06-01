ちゃんみな＆HANA、そろい踏みで2026年幕開け 「NO LABEL MUSIC」ブランドビジュアル公開
ラッパー／シンガーのちゃんみなが自ら設立し、主催するレーベル「NO LABEL MUSIC」が、2026年の幕開けとともに、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANAの計8人がそろい踏みとなったビジュアルとなっている。
【ソロ写真】『No No Girls』発「HANA」メンバー
「NO LABEL MUSIC」は、2023年4月2日にちゃんみなが設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて昨年、ソニー・ミュージックレーベルズに移籍した。さらに、自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した７人組ガールズグループ・HANAも同レーベルに所属し、活動の幅を広げている。
公開されたブランドビジュアルでは、黒の衣装に身を包んだ8人の姿が、潔く映し出され凛としたたたずまいを見せている。
1月には、ちゃんみなはテレビアニメ『【推しの子】』第3期のOP主題歌を担当、HANAはテレビアニメ『メダリスト』第2期のOP主題歌を担当し、それぞれ2月、3月にツアーをスタートさせるなど、2026年もその勢いは続く。
