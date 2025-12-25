『ゴールデンカムイ』アニメ最終章、キャラ大集結のキービジュアル解禁
1月5日よりTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『ゴールデンカムイ』最終章（毎週月曜 午後11：00）のキービジュアルが公開された。
【画像】これはほしい（笑）午年だけに馬と並ぶ宇佐美
キービジュアルでは、燃え盛る炎の中、猛々しい表情のキャラクターたちが大集結。「最終章、堂々開幕ッ!!!」という言葉が、クライマックスへの期待をあおる。
なお、5日午後10時59分まで、特設ページより「#金賀新年ゴールデンカムイ最終章1月5日放送開始」と、今年の抱負をあわせてポストすると、全員に「スペシャル年賀画像」（全3種）がランダムで1種プレゼントされるキャンペーンが実施される。
本作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載された野田サトル氏による漫画が原作。『マンガ大賞2016』第1位や『第22回手塚治虫文化賞』マンガ大賞など数多くの賞に輝き、コミックス全31巻でシリーズ累計3000万部を突破。最終章となる今回のテレビアニメは、アニメーション制作のブレインズ・ベース、チーフディレクターのすがはらしずたか氏を中心とした第4期の体制を継承。埋蔵金を巡るアクション＆サスペンスを軸に、狩猟、グルメ、歴史など多彩な魅力が詰まったエンターテイメントが、アニメーションにおいても堂々の完結を迎える。
本作は1月5日よりPrime Videoでも見放題配信される（毎週月曜 午後11：00）。
