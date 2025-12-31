郷ひろみ「紅白、最 GO!!」 インスタ更新でファンから感謝殺到「大号泣」「お疲れ様でした」
■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）
今年をもって紅白出場を“一区切り”とすることを宣言している郷ひろみ（70）が、25年連続38回目の出場を果たし、出番後には自身のインスタグラムを更新。「紅白、本当にありがとう。紅白、最 GO!!」とつづり、ダブルピースを決めるショットも添えた。
【写真あり】「紅白、最 GO!!」ダブルピースを決める郷ひろみ
ファンからは「ひろみさん、最後の紅白 お疲れ様でした 最高のパフォーマンスでした これからもひろみさんは終わらない!! ずっと応援します」「ひろみー！お疲れ様！
案の定大号泣してしもたよ！無茶振り今回は無くてよかったね！また◎◎年ぶりの登場！って日を待ってるね」「ひろみさん、最高でした!!感激しました!!泣きました ありがとうございましたありがとう」など感謝のコメントが殺到している。
本番のステージでは、司会の綾瀬はるかから「これが最後の紅白です」と紹介を受けると、「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」を全力パフォーマンスで披露し、会場を熱く盛り上げた。
間奏中には、多数の出場アーティストたちとハイタッチをしながら全力疾走で会場を一周し、「紅白、サイGO（最高）〜！」と声を張る。パフォーマンス後には「本当にありがとうございます。こんな最高な『2億4千万の瞳』なかなかないんです。本当にありがとう！」と感無量の表情で瞳をうるませた。
