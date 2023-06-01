リクルート（本社＝東京都千代田区）が企画・制作する中古車情報メディア「カーセンサー」は、俳優菜々緒、お笑いトリオ「ロバート」秋山竜次、タレントあのに加え、俳優吉田鋼太郎が出演する新CMを2026年1月1日から順次テレビ放送する。吉田は、菜々緒が扮（ふん）する「ナナオ」、秋山扮（ふん）する「ナナエ」の父親役として新たに起用される。中にはGLAYの名曲「Winter, again」のMVをオマージュしたものもある。

新CMは全部で5本。菜々緒と秋山、吉田が出演するのは「Winter, again ナナオ編」「Winter, again ナナオ＆ナナエ編」「ナナオとナナエとパパ そろそろ買い替え編」「ナナオとナナエとパパ 冬の中古車探し編」の4本。

特に「Winter, again」が流れる2本ではナナオ、ナナエ、お父さんの「カーセンサー家族」が雪原を舞台に、「理想の1台との出会い」を表現している。

吹雪の中、ナナオが「『カーセンサー』で、運命のクルマに…」とつぶやくと、「逢いたいから 逢えない夜には…」の歌詞が流れ、名曲の世界に引き込まれる。ナナエのギターを構える姿や風に揺れる髪、お父さんのギターを全力で奏でる姿…、ラストの雪の中での3人の姿などは、かつてMVを見た人なら「あのシーンだ」と思い当たるのでは。

今回のCMでは実際にGLAYのメンバーの楽器を借りて撮影したり、衣装でN−3Bを着用するなど、GLAYのファンなら思わず胸が高鳴る再現度の高いオマージュ演出が至る所に盛り込まれている。年の初めにふさわしい豪華版だ。

あのは、「ナナオとナナエとあのちゃん 夢世界編」に登場。中古車探しの希望の条件から運命の1台と出会えるのか？