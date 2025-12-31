「第76回NHK紅白歌合戦」白組が2年連続優勝 “トリ”ミセス大森元貴「やったー！」
【モデルプレス＝2025/12/31】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）の勝敗が決定した。今年は白組が優勝した。
勝敗は、「視聴者審査員」「会場審査員」「ゲスト審査員」の投票によって決定。今回優勝した白組は、3項目ともに紅組を上回った。トリ務めたMrs. GREEN APPLEの大森元貴は「嬉しいです！やったー！」と喜んでいた。
なお、投票は、すべての対戦が終わったあとに実施され、「視聴者審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、「会場審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、「ゲスト審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、以上の3ポイントを競い、2つ以上のポイントを獲得した組が「優勝」となる。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当した。（modelpress編集部）
紅組：白組
ゲスト審査員 2：5
会場審査員（NHKホールの観客） 878 ：1520
視聴者審査員（テレビ視聴者） 3361295：4397571
白組：42勝
紅組：34勝
【近年の結果】
24年：白
23年：紅
22年：白
21年：紅
20年：紅
情報：NHK
