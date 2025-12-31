【紅白本番】Mrs. GREEN APPLE「フェーズ2」ラストのステージに反響「大トリ最高だった」「フェーズ3も楽しみ」
【モデルプレス＝2025/12/31】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出演。「GOOD DAY」を披露した。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
2023年から3年連続出場となるMrs. GREEN APPLEは白組のトリを務めた。お揃いの水色のタキシードで揃えた3人。「GOOD DAY」について、大森は「日本を明るく照らし皆さんの心を1つに繋ぐパフォーマンスを届けることができればと思っております」と意気込み、歌唱直前には「今年もどうも皆さんありがとうございました。来年も皆様が素敵な日々を過ごせますように願いを込めて歌います」と笑顔で伝えた。
多くの楽器隊、ダンサー、そして出場アーティストに見守られながら、客席中央の特設ステージに軽やかなステップで向かう場面も。またギター・若井滉斗のソロパートやラストのサビでは、ダンサーと合わせて大森がキレのあるダンスも披露し、花が咲き誇るステージでラストを爽やかに締めくくった。
2025年12月31日をもって「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日から「フェーズ3」が開幕することから、「紅白」が「フェーズ2」ラストのステージにもなったMrs. GREEN APPLE。このパフォーマンスには「大トリ最高だった」「衣装可愛すぎる」「フェーズ2焼き付けた」「多幸感溢れるステージ」「フェーズ3も楽しみ」などの反響が寄せられている。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆Mrs. GREEN APPLE「フェーズ2」最後のステージに反響
2023年から3年連続出場となるMrs. GREEN APPLEは白組のトリを務めた。お揃いの水色のタキシードで揃えた3人。「GOOD DAY」について、大森は「日本を明るく照らし皆さんの心を1つに繋ぐパフォーマンスを届けることができればと思っております」と意気込み、歌唱直前には「今年もどうも皆さんありがとうございました。来年も皆様が素敵な日々を過ごせますように願いを込めて歌います」と笑顔で伝えた。
2025年12月31日をもって「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日から「フェーズ3」が開幕することから、「紅白」が「フェーズ2」ラストのステージにもなったMrs. GREEN APPLE。このパフォーマンスには「大トリ最高だった」「衣装可愛すぎる」「フェーズ2焼き付けた」「多幸感溢れるステージ」「フェーズ3も楽しみ」などの反響が寄せられている。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】