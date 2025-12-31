元乃木坂46衛藤美彩、夫・源田壮亮選手＆子供たちとの手繋ぎショット公開「ハワイで」
【モデルプレス＝2025/12/31】元乃木坂46の衛藤美彩が12月31日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球選手の源田壮亮選手、子供2人との家族4ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂、夫＆子どもたちとの仲良し家族ショット
衛藤は「2025年もありがとうございました」と感謝をつづり、「娘の2歳の誕生日とクリスマスをハワイで」と家族でのハワイ旅行を報告。「今夜は家族でカニ鍋、紅白見ながらの年越し」と年末の過ごし方を明かし、家族で手を繋いで歩く後ろ姿の写真や、ビーチでの家族の影を写した写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な写真」「子供たち2人が大きくなってる」「素敵な1年になりますように」などの反響が寄せられている。
衛藤は西武ライオンズの源田壮亮選手と2019年に結婚。2022年1月に第1子となる男児、2023年12月23日に第2子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
