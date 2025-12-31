¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛMISIA¡Ö¹ÈÁÈ¡×¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì ¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î¡ÖìÔÂô¡×¡ÖÊ¿À®¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û²Î¼ê¤ÎMISIA¤¬¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
MISIA¤Ïº£²ó¡ÖMISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖEverything¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖEverything¡×¤Ï¾¾Åè¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¡Ê2000Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ï»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÖµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ê2018Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢»Ê²ñ¤«¤é»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾Åè¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤ÈÅö»þ¤Î³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ä¤âÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¼ç±é¤Î¾¾Åè¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤â¤é¤¨¤¿¤Î´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö25Ç¯Á°¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ØEverything¡Ù¤òÄ°¤±¤ë¤Î¤¬ìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¿À®¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
