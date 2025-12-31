ロクシタン×ピオニー復刻。50周年を祝う冬限定フレグランス＆シアケア

南仏プロヴァンスの自然と美意識を受け継ぐロクシタンは、2026年にメゾン創設50周年を迎えます。その節目の冬に登場するのが、惜しまれながら廃盤となった「ピオニー」の復刻コレクション。フェミニンでみずみずしい香りに、ロクシタンが誇るシアの潤いを重ねた今だけのラインナップです。肌と心を優しく包み込み、新しい年の始まりを心弾むケアタイムへと導いてくれます♡

50周年に復刻するピオニーの香り

2026年1月7日（水）限定発売の「ピオニーオードトワレ」は50mLで税込8,470円。フレッシュでフェミニンなブーケが広がり、軽やかながら印象に残る香り立ちが魅力です。

懐かしさと新しさを併せ持つ香りは、ロクシタン50周年にふさわしい特別な存在として、日常を上品に彩ります。

シア×ピオニー日本限定ボディケア

日本限定で登場するのは、シアとピオニーが初めて出会ったボディケア2品。

「カリテコンフォートスノーシアボディクリーム」は175mLで税込5,500円。シアバター配合ながら、雪のようにふわっと軽いユニークなテクスチャーが特長です。

「カリテコンフォートスノーシアハンドクリーム」は30mLで税込1,870円。手肌を包み込みながら、ほのかなピオニーの香りが続き、乾燥しがちな冬の心強い味方に♪

今だけの香りで新年のケアを

復刻したピオニーの香りと、ロクシタンが長年磨き続けてきたシアの潤いが重なり合う50周年記念の限定コレクション。オードトワレから日本限定ボディケアまで、どれも今しか出会えない特別な存在です。

全国のロクシタン店舗や公式通販サイトにて予約受付中。冬の乾燥から肌を守りながら、香りに癒される贅沢な時間をぜひ体感してみてください♡