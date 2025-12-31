3Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×³«ºÅ¡¡STARTO¼ÒÀßÎ©¸å½é³«ºÅ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¡¡°ìÉô¤Ç¡Ö²óÀþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡©¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¡£STARTO¼Ò¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡È¥«¥¦¥³¥ó¡É¤Ë¤Ï¡ÖNEWS¡×¡ÖHey!¡¡Say!¡¡JUMP¡×¡ÖKis-My-Ft2¡×¡Ötimelesz¡×¡ÖÃæÅç·ò¿Í¡×¡ÖA.B.C-Z¡×¡ÖKing&Prince¡×¡ÖSixTONES¡×¡ÖSnow¡¡Man¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¡ÖTravis¡¡Japan¡×¡ÖA¤§!group¡×¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡31Æü¤Î¸á¸å10»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥«¥¦¥³¥ó¤Ï¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤«¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²óÀþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡©¡×¡Ö²óÀþÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¡Á¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È²óÀþÉÔ°Â¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
