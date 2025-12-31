FRUITS¡¡ZIPPER¡È²ÈÂ²Á´°÷¡É¹ÈÇò½Ð¾ì¤·¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖºÇ¶¯²ÈÂ²¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×½¸¹ç¼Ì¿¿Ë¾¤àÀ¼¤â
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£¡È²ÈÂ²¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FRUITS¡¡ZIPPER¤Ï¡¢2022Ç¯È¯Çä¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÈäÏª¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎCANDY¡¡TUNE¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¡ÖKAWAII¡¡LAB.¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ï¡¢CANDY¡¡TUNE°Ê³°¤Ë¤â¡¢FRUITS¡¡ZIPPER¤æ¤«¤ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤È¤ª¤Í¤À¤ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×¤Ï¡¢ORANGE¡¡RANGE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥ó¥¹¡£TUBE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTUBE¡ß¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿±ï¤Ç¡È¥Ñ¥Ñ¡É¤È¸Æ¤ÖÁ°ÅÄÏËµ±¤â¡¢À¹Âç¤Ë¡Ö¹ÈÇò¡¡²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÈËå¡É¥°¥ë¡¼¥×¡¢¸ø¼°¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¡È¥Ñ¥Ñ¡É¤È¡¢FRUITS¡¡ZIPPER¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯²ÈÂ²¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¡Ö½¸¹ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£