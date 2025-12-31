¡Ú¹ÈÇò¡ÛPerfume¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡Ú3¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸¡Û
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡17²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎPerfume¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPerfume Medley 2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ËÆþ¤ëPerfume¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Perfume
¡¡MC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈPerfume¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à³§¤ÇÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MC¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Î¤Ã¤Á¤«¤é¡Ö25Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²Î¾§Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï²áµî¤Î±ÇÁü¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¸÷¤ÎÎ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ëPerfume¤é¤·¤¤¿è¤Ê±é½Ð¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÍµÈ¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Perfume¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢9·î¤Ë¡ÖPerfume¤Ï2026Ç¯¤«¤é°ìÅÙ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
