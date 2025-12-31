【紅白】白組が2年連続優勝 大トリ務めたMrs. GREEN APPLE・大森元貴「うれしいですー！やったー！うれしい！」
■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）
白組が2年ぶりに優勝した。これで紅組34勝、白組42勝となった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
審査員は5対2で白組、会場は1520対878で白組、視聴者は439万7571対336万1295で白組の勝利となった。
大トリを務めたMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）は、この結果を受け、「うれしいですー！やったー！うれしい！」と絶叫。紅組のトリを務めたMISIAは「次の100年まで歌い続けていきましょう」と両軍の健闘を称えた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
白組が2年ぶりに優勝した。これで紅組34勝、白組42勝となった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
審査員は5対2で白組、会場は1520対878で白組、視聴者は439万7571対336万1295で白組の勝利となった。
大トリを務めたMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）は、この結果を受け、「うれしいですー！やったー！うれしい！」と絶叫。紅組のトリを務めたMISIAは「次の100年まで歌い続けていきましょう」と両軍の健闘を称えた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。