¡¡¡Ú¥¬¥ë¥ß¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ë¥Æ¥ó¥¥ë¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Ï31Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¬¥ë¥ß¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ë¥Æ¥ó¥¥ë¥Ø¥ó¤Ç¸Ä¿ÍÂè11Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS142¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨5¾¡¤Î´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×244.1ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï127¥á¡¼¥È¥ë¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢2²óÌÜ¤Ï133.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬º£µ¨5¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»27¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬5°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï17°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï19°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê¾¾ËÜÂç¡Ë¤Ï30°Ì¤À¤Ã¤¿¡£