第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子は、今年の紅白の最終歌唱者として５年ぶりに出場し、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露した。

バックダンサーやオーケストラ、バンドを置かないシンプルなステージ。「アイドル」という枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」として全身全霊で歌声を届けた。ＭＩＳＩＡが紅組トリ、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが白組トリを担当。聖子は紅組２１組、白組２１組の対戦後にパフォーマンスする「究極の大トリ」という大役を務めた。

聖子は歌唱前、「放送１００年という節目、そして、デビュー４５周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを心から光栄に思います。『青い珊瑚礁』は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。新しい年が笑顔と希望に満ちた輝かしい年になりますよう、感謝の気持ちを込めて精いっぱい歌わせていただきます」というメッセージを寄せた。

聖子は２０２１年には長女の女優・神田沙也加さん（享年３５）の急死に伴い、本番６日前に出場を辞退していた。