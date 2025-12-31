¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£¶¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê23:02¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ156.86¡¡¹âÃÍ156.86¡¡°ÂÃÍ156.33
157.57¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
157.21¡¡Äñ¹³2
157.04¡¡Äñ¹³1
156.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
156.51¡¡»Ù»ý1
156.15¡¡»Ù»ý2
155.98¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ184.14¡¡¹âÃÍ184.18¡¡°ÂÃÍ183.54
185.01¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.59¡¡Äñ¹³2
184.37¡¡Äñ¹³1
183.95¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
183.73¡¡»Ù»ý1
183.31¡¡»Ù»ý2
183.09¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ210.99¡¡¹âÃÍ211.10¡¡°ÂÃÍ210.26
212.15¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
211.62¡¡Äñ¹³2
211.31¡¡Äñ¹³1
210.78¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
210.47¡¡»Ù»ý1
209.94¡¡»Ù»ý2
209.63¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
