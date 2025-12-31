¡Ú¹ÈÇò¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢5Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£Âè71²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çò¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¾¾ÅÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¡¢¾Ð´é¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿µ±¤«¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤ò¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
