大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、玉置浩二（67）が特別企画で「ファンファーレ」を披露した。個人では昨年に続き4度目、「安全地帯」も含めると6度目の出場となった。圧倒的な歌唱を見せた中、玉置の横で楽しそうにギターを弾いていた人物が話題を呼んでいる。

名曲「田園」から始まった玉置の歌唱。ワンフレーズ歌い終えた後にギターと生オーケストラによるファンファーレのイントロが流れる。そして圧倒的な歌声を響き渡らせた。

オーケストラの美しき音色、玉置の魂の歌声に乗ってギターを弾いている人物が映し出せれるとSNS上では「玉置浩二と楽しそうに演奏するギターに釘付けなってよく見たらMOONCHILDの秋山さんか！」「今年の最後に秋山さんを見られた 玉置浩二でギター弾いてたのは、MOONCHILDでギター弾いてる人です」「元MOONCHILDの秋山さん？紅白出場おめでとう！」などのコメントが寄せられた。

同曲は、14日に最終回を迎えたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌でテレビでの歌唱は初。作中では玉置の故郷でもある北海道内の競走馬の生産牧場の様子も描かれており、その縁で3年ぶりにドラマ主題歌を書き下ろした。