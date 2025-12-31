¡Ú¹ÈÇò¡Û¡ÖÎáÏÂ¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡×¹ÈÁÈÂç¥È¥ê°áÁõ¤¬Ä¶¹ë²Ú¡¡¡ÖÇ¯¡¹¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¡×¡ÖºÇ¹â·æºî¡×¡ÖÈþ¡¢¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤ÎMISIA¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÁÈ¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿MISIA¤Ï¡¢7²óÌÜ¤Î¹ÈÁÈ¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖMISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡MISIA¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î²Ö¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¸÷¤ËÈ¿¼Í¤·¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯¡¹MISIA¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖMISIA¤µ¤ó¤Î°áÁõ¡¢Á´Éô²Ö¤Ó¤é¤Ê¤Î¤«¡£Èþ¡¢¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°áÁõ¤¬ÎáÏÂ¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡ÖMISIAÍÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤Î²Î¾§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°áÁõ¤â¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÉñÂæ±é½Ð¤âËÜÅö¤ËºÇ¹â·æºî¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£