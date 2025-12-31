31日午後11時27分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岩手県

盛岡市

■震度3

□岩手県

二戸市 八幡平市 滝沢市

岩手町 紫波町 矢巾町

宮古市 普代村 野田村

釜石市 花巻市 北上市

遠野市 奥州市





□青森県平内町 八戸市 野辺地町七戸町 東北町 おいらせ町三戸町 五戸町 青森南部町階上町 むつ市 東通村□宮城県登米市 栗原市 大崎市涌谷町 石巻市

■震度2

□岩手県

雫石町 葛巻町 軽米町

九戸村 一戸町 久慈市

山田町 岩泉町 田野畑村

岩手洋野町 大船渡市 陸前高田市

住田町 大槌町 一関市

西和賀町 金ケ崎町 平泉町



□青森県

青森市 つがる市 蓬田村

外ヶ浜町 中泊町 十和田市

三沢市 六戸町 横浜町

六ヶ所村 田子町 新郷村

佐井村 藤崎町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

宮城美里町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 東松島市 松島町

利府町 大衡村 名取市

角田市 岩沼市 蔵王町

大河原町 宮城川崎町 丸森町

亘理町 山元町



□北海道

新篠津村 函館市 木古内町

南幌町 室蘭市 厚真町

安平町 むかわ町 新冠町

様似町 標津町



□秋田県

能代市 三種町 井川町

秋田市 由利本荘市 にかほ市

大館市 鹿角市 北秋田市

横手市 大仙市 仙北市

秋田美郷町 羽後町



□山形県

酒田市 村山市 天童市

中山町 山形川西町 白鷹町



□福島県

桑折町 国見町 相馬市

双葉町



□新潟県

村上市

■震度1

□青森県

五所川原市 今別町 板柳町

鶴田町 大間町 風間浦村

弘前市 黒石市 平川市

鰺ヶ沢町 西目屋村 大鰐町

田舎館村



□宮城県

南三陸町 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 大郷町

女川町 白石市 村田町

柴田町



□北海道

渡島北斗市 七飯町 鹿部町

渡島森町 福島町 知内町

長沼町 苫小牧市 登別市

白老町 新ひだか町 浦河町

札幌北区 札幌東区 札幌白石区

札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 千歳市 北広島市

胆振伊達市 壮瞥町 日高地方日高町

平取町 新得町 足寄町

帯広市 十勝清水町 浦幌町

十勝大樹町 弟子屈町 釧路市

厚岸町 標茶町 白糠町

別海町 根室市



□秋田県

潟上市 藤里町 五城目町

八郎潟町 小坂町 上小阿仁村

湯沢市 東成瀬村



□山形県

鶴岡市 三川町 庄内町

遊佐町 山形市 寒河江市

上山市 東根市 尾花沢市

山辺町 河北町 山形朝日町

大江町 大石田町 米沢市

南陽市 高畠町 山形小国町

飯豊町 最上町 舟形町

真室川町 大蔵村 鮭川村

戸沢村



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

田村市 福島伊達市 本宮市

大玉村 天栄村 玉川村

浅川町 いわき市 南相馬市

大熊町 浪江町 新地町



□茨城県

笠間市 石岡市 筑西市



□埼玉県

加須市 さいたま中央区 宮代町



□山梨県

忍野村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。