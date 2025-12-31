二宮和也「紅白」あんぱんステージに反応？「泣ける」「エモすぎる」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/12/31】嵐の二宮和也が12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」（東京・渋谷 NHKホール）を連想させる投稿に反響が集まっている。
【写真】ニノが視聴報告？北村ら豪華キャスト集結「あんぱん」ステージ
同番組では、連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合）のスペシャルステージが展開された。主人公・朝田のぶ役の今田美桜をはじめ、のぶの夫・柳井崇役の北村匠海、妹・朝田メイコ役の原菜乃華ら豪華キャストが集結。さらに、「それいけ！アンパンマン」の仲間たちも登場し、紅白のステージを華やかに彩った。崇の亡き父・清を熱演した二宮は今回、「父さんも観てるよ、、、」とポスト。「あんぱん」ステージの視聴を思わせる投稿に注目が集まった。
この投稿を受け、ファンからは「もしかして紅白観てる？」「報告かな？嬉しい！」といった声が続出。清は、すでに他界している設定のため物語では主に崇の回想シーンに登場し、心に温かな記憶を残す存在として描かれてきた。そんな役柄と重なる投稿に、「激アツ」「泣ける」「エモすぎる」などの反響も上がっている。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語だ。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆二宮和也「あんぱん」ステージ視聴？
◆二宮和也の投稿に反響
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
