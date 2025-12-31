Àî¸ý½ÕÆà¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¥É¥ì¥¹»Ñ¢ª¥é¥Õ¤Ê¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù°áÁõ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¡ª¥é¥Õ¤Ê¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¢¨7ËçÌÜ¡Ë
¡¡30Æü¤Ë¤ÏTBS·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡Ê¸å5¡§30¡Á¡Ë¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡¢2025¡£Ç»¤¹¤®¤¿¤è¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤®¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤Ä¤³¤Ä¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÇ»¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
