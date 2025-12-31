【紅白】MISIA、綾瀬はるか＆松嶋菜々子ゆかりの「Everything」「アイノカタチ」メドレーで魅了
■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）
7年連続7回目の紅組トリを務めたMISIAが、代表曲「Everything」「アイノカタチ」のメドレーを披露した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
「Everything」は、2000年に放送されたフジテレビ系連続ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌。今大会のゲスト審査員として出演した松嶋菜々子が同作で主演を務めており、アドリブやファルセットも交えながら歌い上げるMISIAの歌声に、松嶋が聴き入る姿が印象的だった。
一方、「アイノカタチ」はTBS系ドラマ『義母と娘のブルース』（主演・綾瀬はるか）の主題歌。生演奏による特別アレンジで優雅に、伸びやかに歌い上げ、綾瀬も満面の笑みで拍手を送った。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。綾瀬はるかは2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉弘行は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田美桜は自身初、鈴木奈穂子アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
7年連続7回目の紅組トリを務めたMISIAが、代表曲「Everything」「アイノカタチ」のメドレーを披露した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
「Everything」は、2000年に放送されたフジテレビ系連続ドラマ『やまとなでしこ』の主題歌。今大会のゲスト審査員として出演した松嶋菜々子が同作で主演を務めており、アドリブやファルセットも交えながら歌い上げるMISIAの歌声に、松嶋が聴き入る姿が印象的だった。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。綾瀬はるかは2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉弘行は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田美桜は自身初、鈴木奈穂子アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。