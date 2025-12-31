「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）

１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリー（２８）＝ＦＩＧＨＴＥＲ’Ｓ ＦＬＯＷ＝がＲＩＺＩＮデビュー戦で１回２５秒、腕ひしぎ十字固めで芦澤竜誠から一本勝ちを治めた。開始早々に組み付き、グラウンドに引きずり込んだ、脚関節を警戒する相手の腕を取り、そのまま一気に腕十字に仕留めた。

試合後は思わぬ形の場外乱闘が繰り広げられた。ＢＤ選手を揶揄して波紋を呼んだ元ＲＩＺＩＮガールのＨｉｎａｎｏが「ジョリーに関してコメント求められますが・・・正直・・・ジョリーの勝利者インタビューは飛ばして篠塚選手のインタビュー見ました」と綴ると、「人柄がこのコメントで全部表現されている」などと批判の声が。さらにジョリーの師匠である安保瑠輝也は「気分悪い。それ言う必要ある？お前が嫌いなブレイキングダウン出身だろうがなんだろうが相当な努力積み上げなあの勝ち方は出来んことくらいわかるやろ。いちいち水刺すな」と批判すると、Ｈｉｎａｎｏは「いちいち深読みして突っかかってくんな」と反論した。さらにジョリーの妻でインフルエンサーの清水ゆりも「安全なとこでキャッキャ言ってんなよ。本当になんでもいいから試合して欲しい。体重合わせるね頑張って」と、参戦した。