【紅白】Mrs. GREEN APPLE、白組トリで歌唱 フェーズ2完結 大森元貴は投げキスで華々しくフィナーレ
■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）
3年連続、3度目の紅白出場となるMrs. GREEN APPLE。初の白組トリとして「GOOD DAY」を披露した。
Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）からなるバンド。2013年結成。2015年7月、ミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。20年7月8日、「フェーズ1完結」を発表。約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に「フェーズ2開幕」とし活動を再開した。その後、23年12月には『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。日本のトップアーティストの1組となった。今年10月には、26年から「フェーズ3」をスタートさせると発表している。
司会の今田美桜から「大活躍の1年でした」と話題を振られると大森元貴は「ありがとうございます」と話す。楽曲に込めた思いについては「この楽曲は日本を明るくするというコンセプト、願いで作った曲です。日本の大みそかを明るく照らし、皆さんの心を1つにつなぐパフォーマンスを届けることができればと思っております」と抱負を口にした。
歌唱直前には「『「つなぐ、つながる、大みそか。』今年もどうもありがとうございました！来年も皆様がステキな日々を過ごせるように歌います！『GOOD DAY』」とVサインで曲振り。歌唱中は参加アーティストや会場と一体になってパフォーマンス。大森は投げキスも。「フェーズ2」は華々しくフィナーレを迎えた。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。綾瀬はるかは2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉弘行は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田美桜は自身初、鈴木奈穂子アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
