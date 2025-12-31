大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、Mrs. GREEN APPLEが3年連続3度目の出場。オープニングで「夢であいましょう」を披露し、白組のトリとしては「GOOD DAY」を熱唱した。

この紅白をもって22年3月から始まった「フェーズ2」が終了。26年1月1日から「フェーズ3」を開幕させることを宣言している中、日本レコード大賞3連覇を果たしたトップバンドらしく、冒頭とラストで盛り上げた。

白組トリで披露した「GOOD DAY」では、花吹雪が舞う中、メンバーが出演者とハイタッチを交わしながら会場内を練り歩き、NHKホール全体を巻き込むパフォーマンスで大きな盛り上がりを見せた。

20年7月の「フェーズ1」から「フェーズ2」への移行時は、5人組から2人が脱退し、約1年8カ月間活動を休止した。今回は活動休止期間は設けず、メンバー編成も変えないと説明。来夏に1カ月間の長期休暇を取るとしている。

今年がメジャーデビュー10周年。バンド名の由来は「いつまでも熟さない青リンゴのように」。