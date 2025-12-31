「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）

元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、同１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝に４回２分４２秒、鋭い左ボディーでＫＯ勝ちした。７カ月ぶりの再起戦でバンタム級転向初戦を飾り、２３年の大みそか以来７３１日ぶりの白星となった。日本男子で史上初の世界５階級制覇にも大きく前進し、試合後のリング上では「できれば、井上拓真チャンピオンに挑戦させていただきたい。来年５月に井上尚弥選手と中谷潤人選手が東京ドームで試合をすると聞いているので、そこで僕たちも盛り上げられたら」と表明した。

元４階級制覇のレジェンド王者は丸２年ぶりの白星を挙げ、久々の勝ち名乗りを受けた。「不安があったわけではないが、勝つって感覚が遠のいていたので（試合前は）終わってから勝った感覚を想像できなかった。自信がなかったとかじゃなくて、単純に勝ちから遠のいて、勝つってどういう感じやろうって」と率直に明かし、「一番うれしかったのは応援してくれている方が悲しい顔じゃなく、うれしい顔で喜んでくれている姿を見たら、頑張ってきて良かったと報われる」と胸をなで下ろした。

今大会は自身のファイトマネーで１５歳以下の子供と保護者５０組１００人を招待した。会場でも子供の声援が目立ったが、井岡は「招待もそうだが、息子の学校の友達たちが、ずっと『井岡さん頑張って』と（笑）。想像以上に試合中に聞こえていて、力をもらったが、心の中で笑いそうになった」と表情を崩した。家族ぐるみで親交のある子供もいるといい、「リアルに顔とかが浮かぶので。（実際に）知ってるんですよ（笑）。声を聞いて『たぶんあの子が言ってるんやろな』とリアルに感じて、心の中で面白かった。力になったけど、『わかってるよ、もうちょっと我慢して見てて。もう倒すから』って思ってました（笑）」と、意外な試合中の胸の内を明かした。

新たな階級で快勝し、２０２６年はビッグマッチを狙う。「バンタム級で王者に返り咲くことが皆さんへの恩返し。今日は必ず最後にＫＯをお見せしたかったので、それが実現できてよかった。僕自身、こうして皆さんの前で勝利するのが久しぶりなので、久しぶりになったが勝利する姿を見せられて良かった。自分の志、目指しているものがあれば年齢は関係ないと証明したい」と言葉に力を込めた。