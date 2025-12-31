「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）

司会の有吉弘行がここ２年、紅白司会中に繰り出してきた不審行為を、今年は禁止させられたのかとネットが注目している。

毎年紅白直前の時期に生放送されるＴＢＳ恒例「クイズ 正解は一年後」。有吉は２３年の同番組で、紅白司会中にコッソリと人差し指を立てる「一年後ポーズ」を繰り出せば１回につき５０ポイント進呈と提案され、２３年紅白ではポーズを２回繰り出した。

昨年紅白ではＢ’ｚの怒涛パフォーマンス中などにドサクサで６回も繰り出していたことが、３０日の番組で認定・発表され、今年紅白でも強行すると宣言していたが…。

今年もネットが前半から有吉を監視したが、「正解は一年後ポーズしてないよね？」「一年後ポーズまだですか」「全然見れない」との指摘が相次いでいる。

矢沢永吉の歌唱中を狙いそうな雰囲気もあったが、タオルを渡され封印された格好に。

「ＮＨＫにバレて注意されたか」「一年後ポーズ封印させられた？」「絶好のポーズチャンス、タオルで右手隠れてて笑った」「事前に紅白スタッフにするなって言われたなこれは」との見方が浮上している。