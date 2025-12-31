¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×½éÀï2ÆÀÅÀ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î»Å»ö¡¡ÆüÂçÆ£ÂôFWÍÀî·¼²ð¡Ö°ìÈÖÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤Ç¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤ÈÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£ÍÀî·¼²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î2ÆÀÅÀ¤ÇÆüÂçÆ£Âô¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂçÆ£ÂôÌö¿Ê¤Ø¡¢´üÂÔ¤Î·ü¤«¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎFWÍÀî¤¬½éÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂåÉ½¤ò¸«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±þ±ç¤Î¿ô¡¢´ÑµÒ¤Î¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖµÕ¤ËÊÑ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½éÀï¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤âÂ¿¤¯¸«¤»¤¿ÍÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ç·è¤á¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿É¸ýÉ¾²Á¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸åÈ¾¤Ï¤è¤¯´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÍÀî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¤òËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡£¡Ê¸åÈ¾¡ËºÇ½é¤Î5Ê¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÌ£Êý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÇÍÀî¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¹¶·â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÍÀî¼«¿È¤â¡Öº£Æü¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡Ø2ÅÀ·è¤á¤¿¤é3ÅÀ·è¤á¤í¡Ù¤Ê¤É¤È¾ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¤´¤í¤«¤é´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤éÅÀ¤â·è¤á¤Æ¡¢¼ý¤á¤â¤·¤Æ¡¢Î¢¤âÈ´¤±¤Æ¡¢Á´Éô¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤Ï¹â¤¯¡¢Âç²ñ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ²¦¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¹â¤ß¤ËÆ³¤¤¿¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
